Villarejo i Pino neguen als jutjats maniobres a Andorra
La ‘policia patriòtica’ diu que no ha investigat els comptes dels Pujol
Els principals responsables de l’anomenada policia patriòtica van negar ahir a l’Audiència Nacional espanyola haver investigat els comptes bancaris de la família Pujol Ferrusola a Andorra o haver induït terceres persones a revelar informació sobre l’expresident català i el seu entorn. Els excomandaments Eugenio Pino, Marcelino Martín-Blas, José Manuel Villarejo i l’inspector jubilat Bonifacio Díaz van comparèixer en una sessió marcada per contradiccions, retrets encreuats i tensions amb les parts.
Eugenio Pino, exdirector adjunt operatiu de la policia nacional, va admetre que el 2014 va rebre de Martín-Blas dades bancàries dels Pujol a Andorra, però va assegurar que desconeixia l’origen de la informació i que no la va traslladar a cap càrrec polític. També es va desvincular de l’anomenada operació Catalunya.
Martín Blas i Díaz admeten que es van reunir amb directius de BPA
Per la seva banda, Martín-Blas va negar haver participat en l’obtenció de dades bancàries i va relatar una reunió amb l’exconseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, així com contactes amb l’advocat de l’entitat. Segons va explicar, va rebre un document sense signatura que posteriorment va destruir.
Villarejo va assegurar que no va intervenir en l’obtenció de la informació i va evitar reconèixer anotacions que se li atribueixen. Finalment, Bonifacio Díaz va admetre contactes amb directius de BPA, però va negar haver fet gestions per obtenir dades bancàries dels Pujol a Andorra.