Una de les parts filtra la declaració de Villarejo a la Batllia
La declaració que va oferir l’excomissari José Manuel Villarejo fa 15 dies a la Batllia ha estat filtrada, tal com va publicar el mitjà català Rac1. A les imatges, es veu com l’excomissari va declarar que l’operació per obtenir dades bancàries de la família Pujol va ser “totalment il·legal” i formava part d’una estratègia de “guerra bruta” impulsada des del govern espanyol per frenar l’independentisme. Segons va explicar, el dispositiu es va activar des del ministeri de l’Interior espanyol amb la participació dels serveis d’intel·ligència, amb l’objectiu d’accedir als comptes de la família a Banca Privada d’Andorra (BPA).
Villarejo va assegurar que Mariano Rajoy estava directament implicat en l’operació i que “estava obsessionat” amb el cas. De fet, segons la seva versió, la Moncloa va enviar el cap de gabinet de Rajoy a Andorra per pressionar les autoritats del país i forçar l’entrega d’informació bancària.