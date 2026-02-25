EL PAS DE LA CASA
El servei de tren entre Foix i Acs-dels-Tèrmes queda suspès indefinidament
El servei de trens entre Foix i Acs-dels-Tèrmes està suspès des del 18 de febrer a causa d’una esllavissada provocada per la tempesta Nils. La companyia SNCF Réseau va confirmar ahir que la línia romandrà tancada fins a nou avís i que, de moment, no es preveu la represa de la circulació en els pròxims dies.
NACIONAL
El Govern estudia reforçar els busos per minimitzar l’impacte del tall
Àlex Ripoll
Les darreres avaluacions tècniques, segons van informar mitjans francesos, es van efectuar dilluns passat al punt afectat, però els treballs de reparació encara no han començat. La companyia ferroviària va anunciar que avui facilitarà una nova actualització de la situació.
Les afectacions ferroviàries s’afegeixen a les complicacions viàries que pateix el departament de l’Arieja. La carretera nacional 20 continua tallada entre Acs-dels-Tèrmes i l’Ospitalet a causa d’una altra esllavissada, fet que dificulta les comunicacions amb Andorra per la banda francesa.