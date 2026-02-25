Consell General
La Lliga de debat analitza si la joventut és més masclista
El guanyador representarà a Andorra a la gran final que es durà a terme a la Universitat d'Alacant el 22 d'abril
Estem davant d’una joventut més masclista? Aquest tema és el que es debatrà enguany a la Lliga de debat de secundària i batxillerat. Cinc centres d'Andorra en grups d'entre cinc i set persones debatran entre ells en una competició que s'allargarà durant dos dies i on el guanyador tindrà l'oportunitat de representar a Andorra a la gran final, que se celebrarà a la Universitat d'Alacant el 22 d'abril. Per tercer any consecutiu les argumentacions tindran lloc a l'hemicicle del Consell General, el lloc ideal perquè els joves "us entreneu per si sou consellers", ha explicat el síndic general, Carles Ensenyat en el seu discurs d'obertura.
Durant el seu parlament, Ensenyat ha defensat que la temàtica escollida enguany és molt oportuna, ja que ha defensat que cada vegada "la societat és més masclista". En aquest sentit, el síndic general ho ha exemplificat esmentant alguns casos. "Han pujat les agressions de violència masclista, han pujat molt més els atacs a les dones que ocupen càrrecs públics. Per tant, sí que estem davant d'un repunt d'una xacra que pensàvem que anàvem abandonant. En conseqüència, amb aquesta idea que la història no és lineal i no sempre avancem a millor, sinó que, a vegades, avancem a pitjor, tots hem d'esmerçar esforços perquè aquest avançament sigui cap a millor", ha asseverat Ensenyat.
Els alumnes hauran de fer dos debats a favors i dos altres en contra. Tot i que la lliga de debat té un component competitiu, també en té un de pedagògic. "Hi ha un component educatiu a banda de saber empatitzar, d'entendre les posicions de l'altre, això, per una banda, i per l'altra banda, de fer tota una feina preparatòria de recerca d'informació, de contrastar aquesta informació, que actualment és molt important i no només això, sinó d'integrar-la, d'entendre-la i d'ajuntar elements per poder muntar un discurs", ha valorat el coordinador educatiu del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Iñaki Rubio. Per aquest motiu, Rubio ha dit en la inauguració de la sessió que només en participar en aquest espai de debat tothom ja ha "guanyat".
Hi ha una part de rigor perquè els alumnes han estat preparant-se amb antelació tota la informació i el context del tema. "La normativa de la competició diu que no pots donar una dada falsa, això ja per començar, l'altre equip et pot demanar la font. Per tant, és un treball de rigor important", ha puntualitzat Rubio. Tanmateix, es treballa l'eloqüència per com construir els arguments, així com el treball en equip i la cooperació.
Entre els centres educatius participants hi ha l'Escola Andorra de Batxillerat, l'Agora International School, el Col·legi Sant Armengol, l'Elysée Compte de Foix i el Col·legi Espanyol Maria Moliner. Els participants s'han desplaçat aquest matí fins a l'hemicicle i plantejaran fins demà els seus arguments. "A partir del moment en què vam fer-ho aquí, des de fa tres anys, vaig notar una millora en la qualitat del discurs i en la millora de la preparació dels equips. Fer-ho aquí posa un 'pressing' especial pels equips, però té un punt a favor, que els ajuda a millorar. No és només l'espai, que l'espai és solemne i impacta més que una aula, però és la institució", ha declarat Rubio, que ha afegit: "És una institució tan important i seriosa en la història del país i com ha dit el síndic, el lloc on la paraula i el debat té més sentit, i els alumnes com a ciutadans han d'entendre que el debat o la capacitat de dialogar, de discutir i de confrontar opinions és clau".
