Òrgan consultiu
Govern destina 35.000 euros a l'assemblea ciutadana
L’any 2026, la despesa arriba a 15.561,57 euros, incloent-hi 12.800 euros en compensacions econòmiques als participants
El Govern d'Andorra destinarà un total de 34.908,37 euros a l’organització de l’assemblea ciutadana 'Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia', segons explica en una resposta escrita la secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena. Es tracta d’un procés deliberatiu amb una funció consultiva, ja que les conclusions que se’n derivin no tindran caràcter vinculant.
La informació s’ha fet pública arran de la pregunta formulada per la consellera general Noemí Amador, del grup parlamentari Andorra Endavant, sobre la base jurídica i el cost total del procés, així com sobre la decisió de compensar econòmicament els participants.
El pressupost global suma 34.908,37 euros, amb 19.346,80 euros corresponents a l’any 2025 destinats a l’adaptació i impressió de material informatiu, accions de comunicació i distribució de materials divulgatius. L’any 2026, la despesa arriba a 15.561,57 euros, incloent-hi 12.800 euros en compensacions econòmiques als participants, 1.963,38 euros en refrigeris, 567,44 euros en despeses d’espai i 391,50 euros en aparcament. La compensació establerta ha estat de 100 euros per jornada, amb un màxim de tres dies per participant, i l’import final de 12.800 euros és inferior al màxim previst perquè no tots els participants van assistir a totes les sessions.
L’assemblea ha reunit 50 persones seleccionades per sorteig estratificat per garantir la representativitat social. El Govern defensa que es tracta d’un mecanisme de democràcia deliberativa orientat a formular recomanacions per informar futures decisions públiques. Tot i això, la naturalesa consultiva del procés implica que les propostes resultants no obliguen jurídicament l’executiu ni el Consell General, sinó que serveixen com a orientació o base de debat institucional.
Segons la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, la compensació econòmica té per objectiu evitar barreres econòmiques a la participació, garantir la inclusió i la diversitat i reconèixer el temps dedicat pels participants. L’executiu assegura que aquesta mesura s’alinea amb recomanacions internacionals i amb la Llei 33/2021 de transparència i govern obert.
L’assemblea, que implica una despesa pública de prop de 35.000 euros, s’emmarca en la voluntat del Govern de definir una visió estratègica de futur per al país, però la decisió final sobre qualsevol mesura continuarà depenent dels mecanismes legislatius i executius ordinaris.