L’assemblea ciutadana ja compta amb els 50 membres que definiran propostes de futur per al país
Els seleccionats representen la diversitat de la societat andorrana i treballaran del 13 al 15 de gener
L’assemblea ciutadana del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia” ja està formada. 50 persones han estat seleccionades d’entre 457 candidats per garantir la màxima representativitat de la societat andorrana. Així ho ha anunciat aquest dilluns la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena a la roda de premsa del consell de ministres, qui també ha informat que el comitè rector validarà demà tot el procés de selecció.
Aquesta assemblea representa la segona fase del procés participatiu iniciat l’octubre passat, impulsat pel Govern, el Consell General i els comuns, amb la implicació directa de la ciutadania. “Estem molt contents de la rebuda que ha tingut aquesta segona fase, decisiva, del procés participatiu”, ha declarat Cadena.
Entre el 13 i el 15 de gener del 2026, les persones escollides es reuniran per analitzar les propostes recollides a la primera fase, provinents tant de la ciutadania com de sectors diversos, i elaboraran un document amb les propostes finals. Aquestes seran traslladades a les institucions implicades, amb la voluntat de retornar els resultats a la ciutadania abans que acabi el primer trimestre del 2026.
Els membres de l’assemblea han estat escollits atenent criteris com la nacionalitat, sexe, edat, parròquia, situació laboral, nivell d’estudis i sector d’activitat, amb l’objectiu d’assegurar una representació transversal i plural del país.