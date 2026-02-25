Memòria
Govern va concedir 125.555 euros en ajuts a la recerca el 2025
En total es van presentar 28 sol·licituds de les quals 16 van ser concedits
El Govern d'Andorra va concedir 125.555,83 euros en ajuts a la recerca l'any passat, un 5,36% més que el 2024, quan l'import va ser de 119.168,16 euros. En total es van presentar 28 sol·licituds d'ajuts dels quals 16 van ser concedits, tal com es desprèn de la memòria de l'àrea de recerca feta pública per l'executiu. Vuit ajuts van destinats a la mobilitat d'investigadors, amb un cost total de 8.468,79 euros, mentre que quatre van ser per a ajuts de matrícules de tercer cicle, amb un import de 2.167,04 euros. L'import més nombrós es va destinar a dos ajuts del tercer cicle, amb 97.200 euros concedits, mentre que la resta van anar per a dos ajuts de temàtica andorrana, per un valor de 17.720 euros.
La memòria exposa que la taxa de concessió dels ajuts ha estat del 57,14%. Deu ajuts han estat denegats, una sol·licitud ha quedat afectada per incompliment de les bases i s’ha registrat una renúncia, mentre que una convocatòria s’ha declarat deserta. No s’han presentat al·legacions i s’han comptabilitzat 16 demandes d’informació. L’import total convocat ascendia a 131.600 euros, dels quals se n’han concedit 125.555,83 euros (95,41%), quedant 6.044,17 euros alliberats, explica Govern. Durant el 2025 s’han liquidat 44.555,83 euros, mentre que 81.000 euros corresponen a pagaments futurs vinculats als ajuts de tercer cicle.
NACIONAL
Aposta ferma per la recerca
Gerard del Castillo
Pel que fa al perfil dels beneficiaris, 15 dels ajuts concedits (93,75%) han estat per a persones físiques —6 homes i 9 dones— i un per a una institució o empresa. Les dones han concentrat el 93,83% de l’import destinat a persones físiques, amb 103.732,44 euros, davant dels 6.823,39 euros atorgats a homes. Els ajuts de tercer cicle han estat els més ben dotats, amb un total de 97.200 euros i un màxim de 48.600 euros per beneficiari.
La temàtica més freqüent ha estat la de ciències de la salut, amb nou projectes. Tots els ajuts concedits fan referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb una mitjana de 6,06 ODS per projecte; els més esmentats han estat l’ODS 3 (Salut i benestar) i l’ODS 8 (Treball digne i creixement econòmic).