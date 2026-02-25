Igualtat
Ensenyat considera que aconseguir la consecució dels drets de les dones "és una feina de tots"
El síndic general creu que "el sistema institucional d'Andorra pesa molt"
El síndic general, Carles Ensenyat, considera que aconseguir la consecució dels drets de les dones amb la continuïtat del sistema institucional d'Andorra "és una feina de tots", però que "el sistema institucional d'Andorra pesa molt". Ho ha dit en el discurs d'obertura de la Lliga de debat que se celebra avui i demà al Consell General. El polític ha defensat que encara hi ha molta feina fer en matèria d'igualtat. "Andorra ha de continuar lluitant i avançant cap a la igualtat plena, que tot i que molts ho tenim molt assumit i ho pensem fermament, a la realitat no és ben bé així i moltes vegades veiem que no és ben bé així. Per tant, encara hi ha feina a recórrer i a fer-la efectiva", ha detallat.
Agències
Ensenyat també ha defensat que calen que les dones puguin gaudir de més drets. "Crec que sempre he sigut un defensor amb la consecució dels drets de les dones, i això vol dir tots els drets de les dones, també l'avortament", ha afirmat Ensenyat, que ha afegit: "Crec que en molts discursos ho he expressat i no és una sorpresa que ho digui ara. Per tant, continuar amb la consecució d'aquests drets és la tasca de tots els poders".