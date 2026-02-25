Dret

Margarida Marticella, candidata a degana del Col·legi d’Advocats

La lletrada lidera una llista de continuïtat amb els responsables actuals del col·legi professional

L'advocada que ha liderat la candidatura, Margarida Marticella.

L'advocada que ha liderat la candidatura, Margarida Marticella.

Els advocats Margarida Marticella, com a aspirant a degana, i Eric Alguacil, com a aspirant a vicedegà, encapçalen una candidatura als òrgans de govern del Col·legi d’Advocats d’Andorra amb voluntat de continuïtat respecte del deganat anterior i amb l’objectiu de reforçar la cohesió i la representació del col·lectiu.

La candidatura es completa amb Sílvia Estrada com a aspirant a secretària; Concepció Criado com a tresorera, i els vocals Elsa Bucquet, Gerard Farré, Catalina Llufriu, Gal·la Ballesté i Anton Borrell. Els promotors asseguren que assumeixen el projecte amb esperit de servei, voluntat d’escolta i compromís amb la transparència.

Els impulsors de la candidatura defensen que el Col·legi ha de ser un espai de cohesió, participació activa i diàleg constant, capaç d’afrontar els reptes de la professió des de la unitat i la pluralitat. Entre les prioritats fixades hi ha l’enfortiment de les relacions institucionals amb els òrgans jurisdiccionals i la resta d’actors del sistema judicial per avançar cap a una justícia “àgil, eficient i moderna”.

Un dels punts centrals del programa és la implementació de l’expedient judicial electrònic, que, segons exposen, està generant dificultats tècniques i incerteses en l’exercici professional. La candidatura es compromet a continuar denunciant les incidències i a treballar per assolir una unificació de criteris en l’aplicació de la normativa d’accés electrònic als expedients, en coordinació amb els tribunals, amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica .

El projecte també inclou la millora del funcionament i de la remuneració dels torns de guàrdia i del torn d’ofici per dignificar la professió i preservar el dret d’accés a la jurisdicció, així com la revisió de la regulació de la publicitat professional .

