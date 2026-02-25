Dret
Margarida Marticella, candidata a degana del Col·legi d’Advocats
La lletrada lidera una llista de continuïtat amb els responsables actuals del col·legi professional
Els advocats Margarida Marticella, com a aspirant a degana, i Eric Alguacil, com a aspirant a vicedegà, encapçalen una candidatura als òrgans de govern del Col·legi d’Advocats d’Andorra amb voluntat de continuïtat respecte del deganat anterior i amb l’objectiu de reforçar la cohesió i la representació del col·lectiu.
La candidatura es completa amb Sílvia Estrada com a aspirant a secretària; Concepció Criado com a tresorera, i els vocals Elsa Bucquet, Gerard Farré, Catalina Llufriu, Gal·la Ballesté i Anton Borrell. Els promotors asseguren que assumeixen el projecte amb esperit de servei, voluntat d’escolta i compromís amb la transparència.
Els impulsors de la candidatura defensen que el Col·legi ha de ser un espai de cohesió, participació activa i diàleg constant, capaç d’afrontar els reptes de la professió des de la unitat i la pluralitat. Entre les prioritats fixades hi ha l’enfortiment de les relacions institucionals amb els òrgans jurisdiccionals i la resta d’actors del sistema judicial per avançar cap a una justícia “àgil, eficient i moderna”.
Un dels punts centrals del programa és la implementació de l’expedient judicial electrònic, que, segons exposen, està generant dificultats tècniques i incerteses en l’exercici professional. La candidatura es compromet a continuar denunciant les incidències i a treballar per assolir una unificació de criteris en l’aplicació de la normativa d’accés electrònic als expedients, en coordinació amb els tribunals, amb l’objectiu de garantir la seguretat jurídica .
El projecte també inclou la millora del funcionament i de la remuneració dels torns de guàrdia i del torn d’ofici per dignificar la professió i preservar el dret d’accés a la jurisdicció, així com la revisió de la regulació de la publicitat professional .