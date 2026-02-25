ACTES INSTITUCIONALS DEL CONSELL GENERAL
El Consell es dona a conèixer la setmana de la Constitució
El cartell per celebrar el 33è aniversari del text és obra de Xavier Casals, que s’inspira en el paisatge de muntanya vist des de l’aire
El síndic general, Carles Ensenyat, va presentar ahir el programa complet d’actes amb motiu del Dia de la Constitució, que enguany celebra el 33è aniversari. Tota una setmana d’activitats institucionals i culturals amb l’objectiu d’apropar la història constitucional a la ciutadania. “La voluntat és aportar coneixement i recordar el sentit de la Constitució, més enllà de la festa”, va afirmar.
El programa comença dimarts 10 de març amb la ponència d’Enric Fossas Espadaler, que reflexionarà sobre les perspectives del dret constitucional al segle XXI. Dijous 12 de març hi haurà una taula rodona en què participaran els exsíndics Josep Dallerès, Albert Gelabert, Vicenç Mateu, Jordi Mas i Ton Cerqueda, i faran un recorregut històric per les primeres passes del Procés Constituent entre el 1989 i el 1992. L’acte estarà moderat per l’investigador Yvan Lara.
“La voluntat és aportar coneixement i recordar el sentit de la Constitució”
Com a novetat, els actes institucionals es traslladen al matí de dissabte, 14 de març. La sessió de Consell se celebrarà a les 11 hores, després la tradicional foto a les escales de Casa de la Vall, i començarà la recepció oficial a la nova seu parlamentària. A les 17 hores actuaran els Castellers d’Andorra amb els Castellers de Sitges a la plaça del Consell General. Les portes obertes s’allargaran de divendres a diumenge, amb visites de tarda els dos primers dies i diumenge al matí. Diumenge 15 de març el programa popular inclourà la Grossband i una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. A més, Casa de la Vall i el nou hemicicle s’il·luminaran amb els colors de la bandera tant divendres com dissabte entre les 19 hores i les 22.00 hores.
A l’acte es va presentar el cartell oficial de la celebració, obra de l’andorrà Xavier Casals. L’il·lustrador va explicar que la peça ofereix “una perspectiva aèria i calmada del país”, amb la silueta d’Andorra en verd envoltada de muntanya en colors grisos, tot fet a mà. “He volgut transmetre suavitat i claredat amb tècniques tradicionals com tinta, aquarel·la i grafit, donant protagonisme al missatge institucional”, va assenyalar.