Excepcionalitat
Govern permetrà l’obertura dels comerços el dia de la Constitució
L'executiu entén que, en tractar-se d'un dissabte, l'afluència de turisme serà major i que, per tant, obligar els establiments comercials a tancar, seria perjudicial per aquests
El Govern ha decidit permetre que els comerços puguin obrir de manera voluntària i de forma excepcional, el dia 14 de març del 2026, coincidint amb el Dia de la Constitució, atès que aquesta data s’escau en dissabte i en un període de previsible afluència turística al Principat i, per tant, els locals consideren que tancar els perjudicaria greument en matèria d'ingressos. I és que la llei de declaració del Dia de la Constitució estableix que el 14 de març és un dia festiu de compliment obligatori, retribuït i no recuperable per a tots els sectors, amb algunes excepcions vinculades directament al turisme.
No obstant això, la mateixa llei preveu que, abans de l’1 de gener de cada any, el Govern pugui suspendre l’obligació de tancament comercial quan la data coincideixi amb un cap de setmana, un altre festiu o un període d’alta afluència i aquest, ha estat el cas. L'executiu, doncs ha considerat oportú permetre que els negocis obrin la data assenyalada per poder compatibilitzar la celebració del dia d'Andorra amb l'activitat econòmica i turística del país. L'obertura, això sí, serà voluntària per als establiments comercials que així ho decideixin.