El condemnat per abusos a les fillastres assegura que prefereix “la pena de mort” a l’extradició
El Tribunal de Corts va aprovar al gener l'extradició del resident d'orígen espanyol i avui el Superior ha revisat el cas
El Tribunal Superior ha jutjat avui el recurs del resident d’origen espanyol que va ser condemnat a Espanya per abusar sexualment de les seves filles adoptives a Sevilla l’any 2015.
La defensa ha argumentat que, tenint en compte l’historial del condemnat -amb intents previs de suïcidi, depressió, autisme i altres patologies-, es troba en una situació de “vulnerabilitat extrema” i que, si és enviat a Espanya, “podria ser el detonant final perquè compleixi les seves tendències autolítiques”.
Aprovada l’extradició a Espanya d'un condemnat per abusar de les fillastres
Àlex Ripoll
La Fiscalia, però, atenent que l’home té 44 anys i que els serveis penitenciaris espanyols estan preparats per protegir i vetllar pels seus reclusos, ha demanat que es compleixi la sentència de Corts i que l’home sigui enviat a Espanya a complir la seva condemna.
En el seu torn de paraula, el condemnat, juntament amb la seva dona, ha deixat clar que prefereix “la pena de mort” abans de tornar a Espanya, o “que la sentència sigui quatre vegades més gran”, però ha remarcat que actualment la seva única alegria és poder veure la seva filla, que va tenir amb la seva dona actual -a qui va conèixer a Andorra-, i que això ho perdria al país veí.