Ordino
Govern licita la segona fase de l'antic Hotel Casamanya
Els ajustos del projecte han de permetre abaratir el cost de la segona fase, amb una durada prevista d’un any i mig
El consell de ministres ha aprovat una nova licitació per poder executar la segona fase de rehabilitació de l’antic Hotel Casamanya d’Ordino. El projecte incorpora petits reajustos respecte al plantejament inicial amb l’objectiu d’abaratir-ne el cost. Entre aquests reajustaments, s'ha repensat la vegetació de la plaça adjacent, on s'instal·laran plantes més petites, així com el canvi del material immobiliari, segons ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. La licitació s’ha validat un cop ha entrat en vigor el Pressupost 2026, però el trasllat no es farà, com a mínim, fins al 2027. "Serà molt complicat anar-hi aquesta legislatura", ha esmentat Casal.
La readaptació del projecte servirà per reduir els costos i augmentar el pressupost aportat pel Govern. Els treballs de la fase 1 ja estan en marxa i els d'aquesta segona fase seran els més costosos, ha explicat Casal.
NACIONAL
Govern licita per 4,3 milions la fase 2 de les obres del Casamanya
Redacció
L’edifici, que feia més de vint anys que es trobava en desús, es destinarà a acollir les dependències del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. A més, la planta baixa habilitarà oficines per al comú d’Ordino i el Quart.
La iniciativa s’emmarca en l’estratègia del Govern de rehabilitar edificis emblemàtics del patrimoni cultural per donar-los un ús d’interès general. En aquesta línia, ja s’han adequat l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp, actual seu del Ministeri de Cultura, i Ràdio Andorra, que acull Andorra Turisme.
La segona fase de les obres inclou l’enderroc d’elements no estructurals, la reforma interior, l’execució d’instal·lacions, l’ampliació de la planta baixa i la rehabilitació de la façana, amb criteris d’eficiència energètica i accessibilitat en un edifici de cinc plantes. També es preveu l’enjardinament de la coberta de l’aparcament annex amb plantes autòctones. La durada estimada dels treballs és d’un any i mig a partir de l’adjudicació.