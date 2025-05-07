Rehabilitació
Govern licita per 4,3 milions la fase 2 de les obres del Casamanya
Els treballs consisteixen en l'adequació de les cinc plantes de l'edifici per acollir oficines del quart, el comú i el ministeri d'Agricultura i Medi Ambient
La licitació de la fase més rellevant de les obres d'adequació de l'antic hotel Casamanya per reconvertir-lo en la seu del ministeri d'Agricultura i Medi Ambient s'ha publicat aquest matí al BOPA. Les empreses tindran de termini fins el 19 de juny per presentar les ofertes per a uns treballs que s'han pressupostat en 4,3 milions d'euros i amb un termini d'execució d'un any i mig. Les obres consisteixen en la rehabilitació i reforma per adaptar l'establiment hoteler –que acumula dues dècades tancat– en un edifici d’oficines repartits en les cinc plantes existents, des de la planta baixa fins a la planta sota coberta. Hi ha una planta altell que s'hauria d'enderrocar. Les dependències del quart (un despatx i una sala de reunions que disposarà d'un espai per a arxiu) i del comú (una sala de reunions i tres despatxos) estaran situades a la planta baixa i el quart tindrà accés directe propi, des del carrer mossèn Cinto Verdaguer, la històrica porta de l'hotel. La resta de plantes se les repartiran els departaments d'Agricultura i Ramaderia i Medi Ambient i Sostenibilitat, amb despatxos, sales de reunions i diferents espais compartits. S'habilitarà un bosc/jardí comunitari a nivell de la planta baixa que farà d'accés general per a l'edifici. A nivell de carrer també situa l'accés a l'aparcament habilitat a la planta soterrani.
La rehabilitació ha de mantenir els elements singulars de l'edificació i substituir aquells que estan en mal estat o que fan necessari millorar-ne les prestacions tèrmiques amb elements de caràcter arquitectònic estètic similar. Els balcons, les baranes o la pedra de granit fan part dels elements singulars citats. Tal i com va apuntar el Govern la setmana passada actualment s'està executant l'obra de la primera fase, que se centra en l’enderroc d’alguns dels elements interiors no estructurals de l’edifici principal, l’enderroc de l’aparcament annex i la construcció de l’estructura del nou aparcament. Aquests treballs finalitzaran al setembre.