COXTXES CRERMATS A AIXIRIVALL
Sant Julià es posa a disposició policial per esclarir els fets
El comú assegura que destinarà tots els recursos humans i materials que puguin ser requerits pels cossos de seguretat
El comú de Sant Julià de Lòria va informar que posarà a disposició policial tots els recursos humans i materials que siguin requerits per les autoritats amb l’objectiu d’esclarir les causes de l’incendi que, diumenge al vespre, va calcinar tres cotxes a Aixirivall.
La corporació comunal va comunicar que manté una coordinació fluida amb els serveis competents i que posa a requeriment del servei de policia tots els mitjans humans i tècnics, sempre que es consideri oportú, amb la voluntat de trobar les causes de l’incendi. El comú va refermar el compromís amb el benestar i la convivència a la parròquia, i va agrair la tasca i la professionalitat dels cossos de seguretat i dels serveis d’emergència.
Els bombers van rebre l'avís cap a les vuit del vespre de diumenge
Diumenge al vespre, els bombers van rebre l’avís pels volts de les vuit alertant que dos vehicles s’estaven cremant en una zona d’Aixirivall, segons va informar el cap de guàrdia. En arribar al lloc dels fets, els efectius van comprovar que, a més dels dos cotxes que ja estaven en flames, un tercer començava a cremar-se a causa de la radiació de la calor. Un quart vehicle va poder ser retirat a temps abans que el foc l’afectés.
Fins al lloc s’hi van desplaçar sis bombers amb dos vehicles, entre ells un camió d’autobomba, que van treballar per controlar i extingir el foc amb rapidesa. Segons el cap de guàrdia, les flames també van afectar una tanca de fusta que delimitava l’aparcament i alguns matolls situats a la part posterior de la zona d’estacionament. L’operatiu, que no va registrar danys personals, es va allargar aproximadament una hora, amb la zona sota supervisió pels serveis d’emergència i efectius del cos de policia.