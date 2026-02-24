Les habilitats de Joan Laporta tallant pernil a Andorra.

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'expresident i candidat a la presidència del Barça, Joan Laporta, ha fet parada al restaurant Ana Cerezo Selecció d'Andorra la Vella, on ha demostrat les seves habilitats tallant pernil. Laporta no ha tingut por a posar-se el davantal i agafar el ganivet. El candidat ho ha fet envoltat de diversos mitjans de comunicació durant la seva visita a Andorra, on ha inaugurat l'oficina de recollida de signatures per les eleccions del Barça.