L’Abarset supera els 50.000 visitants aquesta temporada
L’après-ski d’El Tarter es consolida amb neu abundant i una programació especial per a la Copa del Món
Més de 50.000 persones ja han passat per L’Abarset aquesta temporada, consolidant l’espai d’El Tarter com un dels referents de l’après-ski al sud d’Europa. La xifra coincideix amb un moment òptim a Grandvalira, amb gruixos que superen els tres metres en cotes altes i més de 200 quilòmetres esquiables operatius.
Més de 25.000 assistents a l’Abarset per Nadal
El darrer cap de setmana, amb la Bresh i la sessió B2B d’Anna Tur i Tini Gessler, ha confirmat la bona dinàmica, després d’un Carnaval marcat pel Brunch Electronik i l’actuació de Gordo.
De cara al 27 de febrer a l’1 de març, coincidint amb l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, L’Abarset oferirà una programació especial amb actuacions de Luc Loren, Patricia Mantovani, Eric Vëlycë, Adam Beyer, Edu_Art, Laeet i Soundboree.