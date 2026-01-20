Iniciativa solidària
L’Abarset recapta 3.100 euros per a projectes d’inclusió de la Fundació Meritxell
Els fons s’han recollit en la festa solidària The TriVute que es va celebrar el passat 29 de desembre i l'objectiu és donar visibilitat al treball a les persones amb discapacitat
L’Abarset ha fet entrega d’un xec solidari de 3.131,42 euros a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, fruit de la recaptació obtinguda durant la festa benèfica The TriVute, celebrada el passat 29 de desembre. Els diners es destinaran a fomentar la participació de l’empresa d’inclusió sociolaboral i&i Serveis en esdeveniments, fires i tallers, donant visibilitat al treball de les persones amb discapacitat.
La jornada solidària va reunir música i compromís social i va vendre 672 entrades. L’acte d’entrega del xec va tenir lloc el 19 de gener a la seu de la Fundació, amb la participació de representants de L’Abarset, SETAP 365 i la mateixa entitat social.
Segons la directora general de la Fundació, Celine Mandicó, el donatiu “és una oportunitat per seguir donant visibilitat a la tasca de les persones amb discapacitat a través d’espais de participació actius”. Per la seva banda, Àlex Orúe, de SETAP 365, ha remarcat que The TriVute s’emmarca en un model d’oci responsable que vol “tenir impacte positiu en el país”.