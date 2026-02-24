Medi Ambient
FEDA explica en un vídeo el reforç en la seguretat de l'estació de la Margineda
La companyia ha construït una canal de desviament i ha instal·lat barreres i sistemes de contenció per prevenir despreniments i arrossegalls
FEDA ha detallat les actuacions d’obra civil realitzades a l’Estació Transformadora i Repartidora (ETR) de la Margineda per reforçar la seguretat de la instal·lació davant possibles fenòmens naturals, en el marc dels treballs de modernització ja anunciats. Les intervencions se centren en la prevenció d’episodis de pluja intensa i moviments superficials de terreny.
En un vídeo difós per la companyia, el responsable de projectes de manteniment, Toni Sinfreu, explica que “la canal de Serra Plana servirà, en cas que hi hagi pluja intensa, o que hi hagi alguns arrossegalls de moviment superficials de terreny, perquè no tinguem cap problema a l’ETR”. També s’han instal·lat barreres dinàmiques de protecció de rocs i d’arrossegalls, i s’han “cosit” blocs rocosos a la part superior de la instal·lació per evitar despreniments, en una actuació que defineix com de “prevenció de riscos naturals”.
