MEDI AMBIENT
FEDA modernitza i reforça l’estació de la Margineda
Els treballs han suposat una inversió de prop de tres milions d’euros
FEDA va concloure els treballs de modernització i protecció de l’estació transformadora i repartidora (ETR) de la Margineda, una instal·lació clau per a la xarxa elèctrica nacional, segons van informar fonts oficials. Les obres es van prolongar durant aproximadament dos anys i van suposar una inversió global d’uns tres milions d’euros, amb un objectiu doble: reforçar la resiliència del subministrament elèctric i incrementar la seguretat de la infraestructura davant possibles riscos naturals. Durant el projecte, es va renovar completament el sistema de control i comandament de l’ETR, permetent que l’estació operi de manera més autònoma i intel·ligent, amb la capacitat d’identificar incidències externes i ajustar el flux d’energia automàticament per minimitzar impactes sobre el servei.
A més de la modernització tecnològica, els treballs van incloure millores de protecció civil, com ara la instal·lació de barres dinàmiques per fer front a caigudes de roques, l’estabilització de blocs rocosos i la construcció d’una barrera d’arrossegalls, per protegir l’estació davant esdeveniments naturals futurs. Segons responsables de FEDA, aquestes actuacions deixen preparada l’ETR de la Margineda per afrontar un possible increment futur de la demanda elèctrica i per facilitar la integració amb projectes com la futura línia de 225 kV amb Espanya.