Covid-19
Andorra Endavant recorrerà al Constitucional per exigir transparència en els crèdits tous
El grup parlamentari anuncia que esgotarà totes les vies jurídiques per accedir a la informació sobre l’ús de recursos públics
Andorra Endavant ha anunciat que ha interposat un recurs davant el Tribunal Constitucional després del rebuig inicial de la seva petició relacionada amb els crèdits tous imposats durant la Covid-19. El grup parlamentari assegura que la seva voluntat és defensar la transparència, el dret a la informació i el control institucional sobre l’ús de recursos públics.
La formació afirma que, en cas que el Tribunal confirmi el rebuig, no renunciarà a la seva funció de fiscalització. En aquest sentit, ha avançat que reorientarà la petició i l’adaptarà als criteris i requisits que estableixi l’alt tribunal perquè la qüestió de fons —la transparència en la gestió dels crèdits tous— pugui ser examinada amb totes les garanties jurídiques.
NACIONAL
Andorra Endavant sosté que els crèdits tous impliquen diners públics i que la ciutadania té dret a conèixer a qui s’han atorgat, amb quins criteris i amb quines garanties.
El grup parlamentari conclou que esgotarà totes les vies jurídiques i judicials disponibles dins l’Estat de dret per assegurar que aquesta informació sigui accessible i reforçar així la confiança institucional.