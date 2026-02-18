Andorra Endavant
El Tribunal Constitucional tomba el recurs de Carine Montaner sobre els crèdits tous
L’alt tribunal conclou que la demanda no s’ajusta a la via d’empara i no n’analitza el fons
El Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d’empara presentat pel grup parlamentari d’Andorra Endavant, liderat per Carine Montaner, que pretenia obtenir informació detallada sobre les empreses beneficiàries dels crèdits dites “tous” concedits pel Govern durant la pandèmia de la Covid-19.
NACIONAL
Andorra Endavant porta al Constitucional “l’opacitat dels crèdits tous”
Redacció
Segons el aute publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el TC considera que la petició formulada no compleix els requisits legals per ser tramitada com a recurs d’empara, tal com estableix la normativa vigent. En concret, recorda que aquest procediment només és admissible contra decisions, resolucions o actes adoptats pel Consell General, cosa que en aquest cas no s’ha produït.
El recurs havia estat presentat després que el Govern, mitjançant el ministeri de Finances, rebutgés facilitar la relació de beneficiaris dels crèdits tous —uns ajuts financers avalats amb fons públics per pal·liar els efectes de la crisi sanitària. Andorra Endavant havia argumentat que la negativa vulnerava el dret constitucional a la informació i la llei de transparència i accés a la informació pública.
No obstant això, el tribunal ha destacat que no existeix cap acte del Consell General al qual s’estigui impugnant el recurs, sinó una resposta negativa del Govern a una petició de Sindicatura, que únicament va transmetre la comunicació entre el grup parlamentari i l’executiu. Per aquest motiu, el Constitucional ha conclòs que el recurs no té encaix jurídic en la figura de l’empara constitucional.
A més, en l’argumentari de l’alt tribunal s’assenyala que no li correspon pronunciar-se sobre qüestions de política o sobre possibles connivències entre poders polítics que també s’esmentaven en la demanda, ja que aquestes qüestions no són objecte de control jurisdiccional per part del Constitucional. Amb aquesta decisió, Andorra Endavant haurà de cercar altres vies legals o procediments per intentar accedir a la informació sobre la gestió i l’atorgament dels crèdits tous per part del Govern, si així ho considera pertinent.