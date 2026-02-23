Meteo
Temperatures primaverals a Andorra aquesta setmana
Ahir es van registrar quasi 21 graus a la Borda Vidal, un valor que no es registrava des del 22 d'octubre
Andorra travessa el període més càlid de tot l'hivern, després d'un període marcat per nevades i borrasques constants. I així ho testifiquen les dades del servei meteorològic d'Andorra : ahir les estacions de la Borda Vida i del Roc de Sant Pere van registrar unes temperatures per sobre dels 20 graus, una situació que no es donava des del passat 22 d'octubre. I de fet, aquesta última ha estat la més càlida de tot l'hivern i sembla que de cara a la setmana entrant, la tendència no variarà. L'únic dia que, segons les previsions del servei meteorològic els termòmetres poden baixar una mica, serà dimecres. Una jornada on també s'espera l'arribada de pols en suspensió, en un context marcat per l'estabilitat atmosfèrica.
El servei meteorològic indica que aquest clima calorós s'explica perquè la massa d'aire que es registrarà i que s'ha registrat aquests dies és més càlida, el que afavoreix un ascens tèrmic generalitzat. Aquestes condicions estables, doncs, han permès assolir valors poc habituals en aquestes dates.
Així doncs, les temperatures màximes al llarg de la setmana a Andorra la Vella oscil·laran entre els 14 i els 20 graus i al Pas de la Casa, no es baixàra dels cinc graus fins divendres.
El que no canvia, però són els avisos, aquest dilluns meteo ha decretat l'alerta groga per perill d'allaus a la zona nord del país i fins a la nit de dimecres.