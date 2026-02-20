Meteo
El cap de setmana serà el mès càlid de tot l'hivern, amb anomalies de fins a 5 graus
El vent ha deixat ràfegues de 172 quilòmetres per hora a Arinsal i encara es manté intens als cims amb núvols al nord
Andorra viurà aquest cap de setmana l’episodi més càlid de tot l’hivern, amb un augment de temperatures que portarà anomalies positives d’uns +5 ºC per sobre de la mitjana. Fins ara, el període més suau s’havia registrat al voltant de l’11 de desembre, però els valors previstos el superaran.
El canvi arribarà després d’un episodi marcat pel fort vent, que ha deixat ràfegues de fins a 172 quilòemetres per hora a les Fonts d’Arinsal. A fons de vall, la màxima s’ha registrat aquesta nit a la Borda Vidal, amb 81quilòmetres per hora, fet que ha provocat gruixos de neu molt irregulars.
El passadís de vent de nord, impulsat per l’entrada d’altes pressions i el desplaçament de la borrasca Pedro cap a l’est, encara ha deixat aquest matí vent intens als cims i nuvolositat baixa al nord, amb alguna feble nevada.
Al centre i al sud del país, en canvi, domina el sol, en una jornada de transició abans de l’ascens tèrmic generalitzat previst a partir de dissabte.