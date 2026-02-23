Música
El Projecte Simfònic reuneix joves músics d’Andorra i l’Alt Pirineu en dos concerts
El Conservatori dels Pirineus i el d’Andorra la Vella culminen el treball conjunt amb actuacions el 28 de febrer i l’1 de març sota la direcció d’Oleguer Aymamí
El Projecte Simfònic conjunt entre el Conservatori de Música dels Pirineus i el Conservatori d’Andorra la Vella culmina aquest any amb dos concerts que reuniran novament joves intèrprets en un escenari compartit. Les actuacions tindran lloc el 28 de febrer a les 18 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i l’1 de març a les 17.30 hores a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell.
El projecte, de caràcter pedagògic i artístic, ofereix a l’alumnat una experiència real de pràctica simfònica. Durant les darreres setmanes, els estudiants han treballat el repertori als respectius centres i posteriorment en assajos conjunts, aprenent a integrar-se en una sonoritat col·lectiva i a assumir la responsabilitat individual dins d’una orquestra de grans dimensions.
El programa proposa un recorregut per diferents estils i èpoques, amb el primer moviment de la Simfonia núm. 1 de Beethoven, fragments de Céphale et Procris d’Élisabeth Jacquet de La Guerre i el Preludi del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. També s’interpretaran obres de Georg Friedrich Händel, com la Hornpipe de la Música aquàtica, la Simfonia del tercer acte de Salomo i la Sarabande de la Suite en re menor, i es clourà amb “Jupiter, Bringer of Jollity” de Gustav Holst.
La direcció musical anirà a càrrec d’Oleguer Aymamí, que guiarà els joves músics en aquest procés de creixement artístic i col·lectiu. Més enllà del resultat escènic, el projecte posa l’accent en els valors educatius de la pràctica orquestral, com la cooperació, la concentració i el compromís amb el grup.
LA CONTRA
Oleguer Aymami: “Ensenyar als joves i motivar-los fa que un mateix n’aprengui”
Celina Cedro
El concert d’Andorra la Vella és d’entrada lliure. Per a l’actuació de la Seu d’Urgell, les entrades anticipades tenen un preu d’11 euros —despeses incloses— i es poden adquirir en línia, mentre que a taquilla costaran 12 euros. L’alumnat dels dos conservatoris i de les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell disposarà d’entrada gratuïta nominal amb reserva prèvia.