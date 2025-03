“Ensenyar als joves i motivar-los fa que un mateix n’aprengui”

Què hi ha darrere de ‘Músiques fabuloses’?

És un concert resultat d’un treball pedagògic pensat per als estudiants del Conservatori dels Pirineus, i des de l’any passat també per a l’Institut de Música d’Andorra a la Vella.

Què li sembla la col·laboració amb Andorra?

Esperem que es consolidi. Hi ha una bona complementació i enriquiment mutu. Es dona el fet que a Andorra hi ha més estudiants de corda i a Berga de vent.

Enguany el concert se centra en el romanticisme.

Sí, tot i que també tenim aquest vessant d’Igor Stravinsky i de Satie amb la instrumentació de Debussy. És un programa variat, que s’adiu al nivell dels alumnes i que per a ells serà una aportació al gran repertori orquestral bàsic.

Inclou dones compositores.

Fa anys que hi volem incidir i aquest cop en celebrar-se el concert el 8 de març era molt adient. Així, hem afegit Fanny Mendelssohn, germana de Fèlix Mendelssohn, que tenia un gran talent i a casa l’hi van reconèixer, però no va tenir les mateixes facilitats. Es diu que potser algunes obres del Fèlix eren de la Fanny.

També hi ha Amy Beach.

En el seu cas, el seu marit reconeixia la seva tasca musical i ella va fer concerts de piano per tot el món, però al mateix temps no volia que tingués un professor de composició. Tot el que Amy Beach va aprendre va ser de manera autodidàctica.

La dona continua tenint un paper marginal?

Vull pensar que no, tot i que hi ha una herència de molts anys. Sí que és veritat que dins del vessant de director s’està incidint que a les programacions de les orquestres simfòniques del món hi hagi més directores. Això està bé perquè hi ha una diferència a nivell d’estadística.

Treballa amb generacions joves. Quines diferències veu?

Una mica de manca de motivació per millorar i estudiar. Potser és perquè tenen més oportunitats. Nosaltres aprofitàvem cada petita oportunitat.

Hi ha un bon nivell en els estudiants?

Sí. Aquest any, per exemple, l’obra insígnia, que podríem considerar de més dificultat seria les Hébrides de Mendelssohn. Fa uns anys no haurien tingut la intenció de fer-ho.

Com encaixa aquest projecte dins el seu recorregut?

Sempre intento combinar l’activitat professional concertística amb la pedagògica. És un vessant que m’agrada i em sorprèn. Trobar la manera d’explicar i motivar els més joves fa que un mateix n’aprengui molt.