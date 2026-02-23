CULTURA
El Museu de l’Electricitat de FEDA prepara una reforma integral
La remodelació del discurs expositiu serà la primera fase d’un projecte global
FEDA ha iniciat un ambiciós projecte de transformació del Museu de l’Electricitat, ubicat a l’edifici històric de la central de FEDA a Encamp. La primera fase consistirà en una renovació completa de l’espai museogràfic, que donarà pas més endavant a una reforma estructural i funcional de les instal·lacions.
La nova proposta expositiva, desenvolupada pel Grup Transversal, inclourà continguts audiovisuals i interactius, una nova escenografia i sistemes d’il·luminació adaptats, amb l’objectiu de modernitzar el relat i fer-lo més immersiu i accessible per a tota mena de públic. Es busca afavorir una experiència pedagògica i participativa que expliqui de forma atractiva la història de l’electricitat i el paper que hi ha jugat FEDA al país.
Inclou obres d’accessibilitat i millora tècnica
Aquesta renovació exigeix l’adequació de les instal·lacions tècniques existents i la integració dels nous equipaments dins l’espai museístic. El projecte contempla també una millora de la protecció contra incendis, la climatització, la ventilació i la gestió intel·ligent d’energia a través del sistema SCADA, amb l’objectiu de garantir confort i seguretat als visitants.
L’estructura patrimonial de l’edifici no canviarà
En paral·lel, FEDA ha volgut aprofitar l’actuació per reforçar el seu compromís amb l’accessibilitat universal. La reforma inclourà una nova rampa d’accés exterior i la reorganització de la plaça d’entrada, amb paviment antilliscant, nova il·luminació led i espais de trobada més funcionals. Tot plegat s’ha dissenyat respectant l’estructura patrimonial de l’edifici i els elements protegits.
Consolidar l'espai
Amb aquesta intervenció, el Museu de l’Electricitat vol consolidar-se com un espai de divulgació científica i cultural de referència, combinant el respecte pel patrimoni amb les necessitats del públic actual. Les obres començaran durant el 2026, un cop finalitzada la licitació i la validació tècnica dels projectes executius.