AGENDA
TALLERS
‘PETITES I PETITS ARQUEÒLEGS’
Prospectarem, excavarem, inventariarem i investigarem. Amb les peces que localitzarem en aquesta curiosa excavació, coneixerem la cultura de l’antic Egipte. Hora: de 16.30 a 18.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engodany.
TEATRE I DANSA
‘FHASA, LA LLUM DE LA SEVA LLAR’
Amb un guió que combina història i entreteniment, el públic es transportarà a la dècada del 1930 per conèixer com va ser la construcció de FHASA i quin impacte va tenir en la societat. Hora: 18 h. MW Museu de l’Electricitat. Encamp.
‘PICASSA’ - CICLE CULTURAL
Inspirada en les fractures visuals del llenguatge de Picasso, PICASSa indaga en la desafecció, la petjada del que és efímer i la necessitat d’explorar nous codis expressius. Amb Lorena Nogal. Hora: 20.30 h. Ràdio Andorra. Encamp.
MÚSICA
WAVER, ON ROAD - ROCK DUR
Concert de rock dur deL grup andorrà Waver, on road. Hora: 19 h. Era del Raser. Ordino.
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
JORNADA DE SALUT I BENESTAR INTEGRAL
Una jornada intensiva dedicada a la salut, el moviment i l’autoconeixement, pensada per a totes les persones que volen trobar un moment per cuidar-se i mantenir-se en forma. Amb Líquid Dansa. Escola Líquid Dansa. Escaldes-Engordany.
LLETRES
TALLER DE POESIA
Et proposem un taller pràctic i participatiu que t’ajudarà a donar forma a les teves idees i trobar fonts d’inspiració per escriure un poema. Hora de 10 a 13 h. Biblioteca pública de Govern. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
Exposició que recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 7 de març.