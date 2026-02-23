PARADISOS FISCALS
Mònaco es manté en la llista de països amb alt risc de blanqueig de diners
La UE i el Grup d’Acció Financera Internacional actualitzen la relació de jurisdiccions deficients
Mònaco continua figurant a les llistes de jurisdiccions d’alt risc tant de la Unió Europea com del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), segons els darrers comunicats tècnics publicats per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand). El fet rellevant és que el Principat monegasc hi va començar a aparèixer poc després de decidir no culminar la negociació de l’acord d’associació amb la UE, i des d’aleshores no n’ha sortit.
L’entrada de Mònaco en aquests llistats va coincidir temporalment amb el seu distanciament del marc d’integració amb Brussel·les, un moviment que va marcar un punt d’inflexió en la seva relació amb les institucions europees. Des d’aquell moment, la seva situació en matèria de prevenció del blanqueig i finançament del terrorisme ha estat sotmesa a un escrutini reforçat.
Mònaco té deficiències en els seus sistemes de prevenció
El comunicat CT-01/2026, emès el 29 de gener, actualitza el llistat europeu d’acord amb els reglaments delegats (UE) 2026/46 i 2026/83. En aquest marc, Mònaco figura entre els tercers països d’alt risc que han presentat un compromís polític a alt nivell per corregir deficiències estratègiques i que han desenvolupat un pla d’acció amb el GAFI.
El Govern monegasc treballa amb el gafi en un pla d’acció per sortir de la llista
Posteriorment, el comunicat CT-02/2026, del 13 de febrer, recull l’actualització del GAFI. En aquesta relació, Mònaco apareix com a jurisdicció amb risc elevat o amb deficiències estratègiques que encara no han registrat progressos suficients, fet que comporta l’aplicació de mesures reforçades de diligència deguda.
Les actualitzacions també introdueixen canvis en altres territoris. En l’àmbit europeu, s’incorporen la Federació Russa, Bolívia i les Illes Verges Britàniques, mentre que diversos estats africans en queden exclosos. Pel que fa al GAFI, es manté la prohibició absoluta d’operar amb Corea del Nord, l’Iran i Myanmar.
La Uifand recorda que els subjectes obligats han d’aplicar la seva pròpia anàlisi de risc i reforçar els controls quan l’exposició sigui elevada. En el cas de Mònaco, la seva permanència en totes dues llistes consolida una etapa de supervisió intensificada que es remunta al moment en què va optar per allunyar-se del projecte d’associació amb la Unió Europea. Aquesta circumstància manté oberta la dimensió política del debat i projecta un impacte reputacional rellevant en el seu posicionament financer internacional.