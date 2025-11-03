FINANCES
Mònaco no se’n surt per deixar de ser part de la llista grisa de paradisos fiscals
El Grup d’Acció Financera Internacional el manté com una jurisdicció d’alt risc
El Principat de Mònaco continua sent considerat una jurisdicció d’alt risc en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Així ho ha confirmat la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) en el comunicat tècnic publicat el passat 27 d’octubre, en què actualitza la llista de països amb deficiències estratègiques, d’acord amb les darreres dades emeses pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI).
Mònaco figura des del juny del 2024 en la coneguda llista grisa del GAFI, que inclou estats que, tot i haver adquirit compromisos per corregir les mancances detectades, encara no han implementat reformes suficients. La situació es veu agreujada des del passat 10 de juny, quan la Comissió Europea va incloure oficialment el país en la seva pròpia llista de tercers països amb deficiències estratègiques, mitjançant el Reglament Delegat (UE) 2025/1184. Aquesta doble classificació reforça la percepció internacional de risc i obliga les entitats financeres andorranes i europees a aplicar mesures de diligència deguda reforçades en qualsevol operació vinculada a Mònaco.
El GAFI ha actualitzat recentment la llista de països amb deficiències
Els informes d’organismes com Moneyval han posat de manifest mancances en àmbits clau com la supervisió del sector immobiliari, la transparència dels registres de propietat i el control de sectors no financers. Tot i que el govern monegasc assegura que ha implementat la major part de les recomanacions, les autoritats internacionals consideren que persisteixen deficiències estructurals.
La UE va incloure fa mesos mònaco en la seva relació de paradisos fiscals
La permanència a la llista del GAFI i la inclusió per part de la UE tenen conseqüències pràctiques importants. Les entitats andorranes –bancs, societats financeres i altres subjectes obligats– hauran d’incrementar els controls, amb més càrrega documental, més temps en la validació d’operacions i un augment del cost de compliment normatiu. A més, aquesta situació pot limitar l’establiment de noves relacions comercials amb el Principat veí i afectar negativament la seva reputació com a plaça financera.
La Uifand recorda que, més enllà d’aquestes llistes, les entitats han de fer una anàlisi pròpia del risc i aplicar les mesures pertinents segons el perfil de cada operació. Tot i que Mònaco espera sortir de la llista abans del juny del 2026, la seva situació actual continua sent delicada en l’escenari internacional.