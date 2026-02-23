Música
Kic Barroc presenta 'Entor', un disc inspirat en el Pirineu
El pianista formarà part de la inauguració del nou auditori el proper dia 27 i 28 de febrer
El músic andorrà Kic Barroc ha presentat el seu nou disc, ‘Entor’, un treball que beu del paisatge de muntanya del Pirineu i que suposa el seu segon àlbum com a líder. El projecte, segons ha explicat, neix de la voluntat de plasmar en composicions pròpies les influències musicals i els referents que l’han marcat al llarg de la seva trajectòria, combinats amb la sensibilitat que li desperta l’entorn natural pirinenc, més enllà d’Andorra.
Barroc ha detallat que el procés creatiu parteix sovint de melodies que apareixen en moments inesperats i que posteriorment es desenvolupen amb harmonies, estructures i orquestracions treballades amb deteniment. El resultat, ha assegurat, és un disc “molt més madur” que el primer, amb peces pensades i elaborades amb més profunditat. “No hi ha cançons fetes perquè sí; tot està molt treballat”, ha subratllat, tot afegint que és un treball amb el qual se sent especialment satisfet.
La presentació del disc s’emmarca en la futura inauguració de l’Auditori, que es farà els dies 27 y 28 de febrer. Un escenari que el músic considera un “privilegi” per poder-hi interpretar música original amb condicions tècniques òptimes i amb un equip de músics de primer nivell, malgrat que el disc estava pensat perquè surtis a final d'estiu, a partir d'avui es pot comprar el vinil físic i demà a les plataformes digitals.
El nou àlbum compta amb col·laboracions destacades com el saxofonista francès Baptiste Herbin i la també saxofonista Irene Reig, a més d'Alba Pujols, Quique Pérez i Brady Lynch. Pel que fa al recorregut del projecte, Barroc ha avançat que prepara una gira de tardor-hivern amb dates previstes a Catalunya, el País Basc i el sud de França.