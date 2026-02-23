LÍMITS TERRITORIALS
França no destina fons a la delimitació de la frontera amb el Principat
Interior no ha compromès cap partida per executar l’acord de senyalització amb Andorra
La comissió d’Afers Estrangers de l’Assemblea Nacional francesa ha posat el focus en l’acord amb Andorra relatiu a la delineació i delimitació de la frontera, després que s’hagi constatat que no s’hi ha destinat cap pressupost des del 2024.
La qüestió va sorgir durant l’examen d’un informe sobre l’aplicació de les lleis que autoritzen la ratificació de tractats internacionals. El diputat del Reagrupament Nacional Michel Guiniot, que en el seu moment havia estat ponent del text sobre la frontera francoandorrana, va mostrar la seva sorpresa pel fet que, malgrat l’aprovació parlamentària de l’acord, el ministeri de l’Interior no hagi compromès cap partida pressupostària per executar-ne les disposicions.
Guiniot va lamentar que l’acord no s’hagi desplegat efectivament i va qüestionar la utilitat de validar textos internacionals si posteriorment no es doten dels recursos necessaris per aplicar-los. Segons va indicar, la informació facilitada pel ministeri assenyala que des del 2024 no s’ha invertit en les actuacions previstes per garantir la correcta senyalització, revisió i manteniment de la línia fronterera entre França i el Principat.
El president de la comissió, Bruno Fuchs, va admetre que la situació mereix aclariments, tot i remarcar que fins ara no s’ha registrat cap incident a la frontera francoandorrana ni cap conflicte derivat de la manca de delimitació. Fuchs va proposar interpel·lar formalment el govern francès per conèixer els motius de l’absència de pressupost i el calendari previst per dur a terme els treballs pendents sobre el terreny.
El debat es va emmarcar en una reflexió més àmplia sobre el seguiment dels compromisos internacionals adoptats per França. Els responsables de l’informe van defensar la necessitat de reforçar els mecanismes de control parlamentari per verificar que els tractats ratificats no quedin sense efecte pràctic ni es dilatin en el temps per qüestions administratives.
En aquest context, la comissió no descarta dedicar una de les seves futures missions d’avaluació a examinar sobre el terreny el grau d’aplicació de determinats acords bilaterals, entre els quals podria figurar el que afecta Andorra. L’objectiu, segons van apuntar els diputats, és assegurar que les decisions adoptades pel Parlament es tradueixin en actuacions concretes, calendaritzades i efectives.