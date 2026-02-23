Pla de Formació Contínua 2026
Formació en lideratge i comunicació per al personal de la Justícia
Un 'workshop' amb Ignasi Dalmases reforça les habilitats comunicatives i emocionals de secretaris, gestors i personal administratiu i que s'allargarà fins dimecres
El Pla de Formació Contínua 2026 del Consell Superior de la Justícia incorpora noves sessions orientades a potenciar el lideratge, les habilitats comunicatives i la gestió del temps. En aquest marc, s’ha programat un workshop d’habilitats comunicatives i emocionals a càrrec de l’advocat, mediador i team builder Ignasi Dalmases, formador i assessor en lideratge i equips professionals.
Redacció
La formació se centra en el tracte eficaç amb la ciutadania o justiciables, amb els operadors jurídics i, especialment, amb els equips de les oficines judicials. L’objectiu és dotar els participants d’eines pràctiques per transmetre els missatges amb confiança, entusiasme, escolta i humilitat, així com per gestionar adequadament situacions exigents.
Aquest dilluns s’ha iniciat el workshop adreçat a secretaris i secretàries judicials, gestors i responsables d’oficines judicials, amb un enfoc específic en la comunicació efectiva i la coordinació d’equips.
Les sessions continuaran demà i demà passat amb una formació destinada a oficials i personal administratiu, centrada en el treball en equip i en la millora del tracte amb la ciutadania, els justiciables i els operadors jurídics, amb eines per afrontar amb eficàcia les situacions més complexes.