EDUCACIÓ
El Consell Superior aprova el pla de formació contínua
El Consell Superior de la Justícia va aprovar ahir el pla de formació contínua per a l’any 2026, d’acord amb l’article 38 bis de la Llei qualificada de la Justícia i vista la proposta elevada per la comissió pedagògica de formació el 4 de desembre del 2025.
El document fixa les línies mestres de la formació anual obligatòria i voluntària per als membres de les carreres judicial i fiscal, així com per al personal al servei de l’administració de Justícia. Una programació que integra formació generalista, especialitzada i activitats personalitzades. Per a l’any 2026, el pla articula tres programes diferenciats: el programa per a magistrats, batlles i fiscals, que incorpora formació general en ètica judicial, jurisprudència europea, tècniques d’interrogatori, llibertat d’expressió i cooperació jurídica internacional, així com formació especialitzada en els àmbits civil, penal i administratiu.