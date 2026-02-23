Regulació
Educació admet la complicació de limitar les xarxes als menors de 16 anys
Andorra Recerca + Innovació preguntarà sobre la qüestió a les famílies
Xavier Campuzano, director d'Ensenyament Superior, ha assegurat que "serà complicat establir la limitació tècnica" de les xarxes socials als menors de 16 anys en la totalitat de la infraestructura tot i assegurar que, en els dispositius educatius, la restricció és efectiva. Campuzano ha explicat que la restricció "és una cursa sense fi" per què la mateixa indústria tecnològica tampoc vol que s'estableixin aquests filtres i treballa perquè les xarxes puguin, també, evitar les restriccions. A això també caldrà afegir les habilitats tècniques dels adolescents per saltar-se els controls.
NACIONAL
Una regulació gairebé impossible
Pedro García
Joan Micó, coordinador del Grup de Sociologia d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I), ha avançat que l'ens es planteja preguntar a les famílies sobre la qüestió en una nova enquesta que es realitzarà durant el mes que ve.
Un dels sistemes que pot fer augmentar el control parental és la SIM desenvolupada per Andorra Telecom. Tot i que diverses famílies l'han adquirida, Campuzano ha assegurat que la iniciativa no ha tingut l'èxit esperat, "potser per una manca d'arribada d'informació a les famílies". Segons el director d'Ensenyament Superior, a això cal afegir que "hi ha famílies que ja han donat el dret d'accés a les xarxes als fills i ara no els hi volen treure".