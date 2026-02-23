Estadística
Creades 1.670 noves empreses a Andorra el 2025, un 15% més que el 2024
El total d'establiments s'eleva fins als 17.784, amb l'increment més destacat de societats de responsabilitat unipersonal
El moviment econòmic de l'any passat va comportar la creació de 1.670 noves societats, el que significa un augment del 15,3% en comparació amb les 1.450 que s'hi van inscriure al llarg del 2024. D'aquesta manera, el total de societats actives al país ascendeix fins les 17.784, un 9% més que l'any anterior, la qual cosa representa que, en total a Andorra hi ha 1.462 companyies actives més que fa dos anys.
Pel que fa a les cancel·lacions de la creació d'aquestes empreses, el registre mercantil l'any passat se'n van registrar 208, un 12,2% menys que el 2024, el que deixa un saldo net positiu.
La forma jurídica predominant continua sent la societat de responsabilitat limitada unipersonal (SLU), que representa el 49,1% del total de societats actives, amb 8.735 empreses. També destaca el pes de les societats de responsabilitat limitada (SL), amb 7.599 societats, el 42,7% del total. Les SLU concentren igualment la major part de les noves constitucions, amb 1.093 inscripcions, el 65,4% del total anual.
Territorialment, Andorra la Vella es manté com el principal pol empresarial del país, amb 7.796 societats actives, el 43,8% del total, i 819 noves constitucions durant el 2025, gairebé la meitat de totes les creades. Escaldes-Engordany ocupa la segona posició, amb 3.137 societats actives i 315 noves inscripcions.
Finalment, la creació neta de societats —diferència entre constitucions i cancel·lacions— va ser de 1.462 empreses, un 20,6% més que l’any anterior. Totes les parròquies van presentar un saldo positiu, amb Andorra la Vella (+729) i Escaldes-Engordany (+285) al capdavant, segons la nota de premsa sobre l’Estadística del Registre de Societats.