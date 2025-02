Creades 1.450 noves societats durant el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El moviment econòmic de l'any passat va comportar la creació de 1.450 noves societats, el que representa un augment del 16,5% en comparació amb les 1.245 que s'havien inscrit al llarg del 2023, segons publica Estadística avui. Els nous registres deixen el total de societats actives al país en 16.331 a finals de l'exercici anterior, un 8,1% per sobre de les 15.113 del tancament del 2023. La xifra de creixement entre ambdues dades és de 1.218 societats més en dotze mesos, que correspon a la diferència entre les 1.450 noves societats creades i les 232 que es van donar de baixa. El recull indica que aquest nombre de cancel·lacions del 2024 també va ser superior al balanç del 2023, que es va tancar en 201, el que suposa un alça del 15,4% de les societats dissoltes en l'últim any.

Estadística detalla que la majoria de les societats que hi ha al Principat són Societats de Responsabilitat Limitada Personal, amb 7.759 i un 12% d'augment en el 2024 que es concreta en 832 inscripcions; el segon lloc és per a les Societat de Responsabilitat Limitada, amb 7.122 i un 5,8% de creixement l'any passat, corresponent a 393 registres; i el tercer esglaó és per a la forma jurídica de Societat Anònima, amb 1.113 i un descens del 0,8% els últims dotze mesos.

La distribució de les societats per parròquies mostra que més de la meitat estan a Andorra la Vella. En total a la capital n'hi ha radicades 7.070, un 8,7% més que el 2023. Escaldes registra el major increment d'inscripcions, amb 2.853, un 9,1% per sobre de l'any anterior. La tercera posició és per a Encamp, amb 1.884, un 6,9% de pujada, i la Massana creix un 7% i suma 1.796 societats.

L'informe indica que durant l'any passat van iniciar el procés de dissolució 112 societats, de les quals 65 són societats de responsabilitat limitada unipersonals. I 62 estan registrades a Andorra la Vella.