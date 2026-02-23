FENOMEN VIRAL
Cap ‘therian’ apareix al Prat del Roure després d’una segona convocatòria
El Prat del Roure va viure ahir a la tarda una segona concentració fallida arran d’una convocatòria viral a xarxes socials vinculada als anomenats therian, persones que s’identifiquen espiritualment o identitàriament amb animals. Malgrat que a Espanya es van produir trobades similars durant el cap de setmana, a Andorra, la convocatòria, que s’havia traslladat de dissabte a diumenge a les 18 hores, no es va arribar a materialitzar i el parc va mantenir la normalitat habitual, sense incidents.
NACIONAL
Prop de 200 persones es concentren al Prat del Roure per una suposada “quedada therian”
Pedro García
L’ambient va ser el d’un diumenge qualsevol, amb famílies, infants jugant, persones passejant i alguns grups d’adolescents d’entre 12 i 15 anys que s’hi van tornar a acostar, com dissabte, per curiositat, després de veure la publicació a les xarxes, però lluny de la quantitat registrada el dia anterior. “Crec que se li està donant massa importància a una bajanada de xarxes”, va comentar la Mercè, veïna d’Escaldes.