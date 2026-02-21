FENOMEN VIRAL

Prop de 200 persones es concentren al Prat del Roure per una suposada “quedada therian”

La convocatòria, viral a les xarxes, anunciava una trobada a les 18 hores, però no s’hi ha presentat cap persona vinculada al col·lectiu

Prop de 200 persones s’han reunit aquesta tarda al Prat del Roure arran de la difusió a les xarxes socials d’una suposada “quedada therian” convocada per a les 18 hores en aquest espai públic. La publicació, que s’ha fet viral, indicava el lloc i l’hora de la trobada, fet que ha portat més d’un centenar de joves a desplaçar-se fins al parc per assistir-hi. Tot i això, l’esdeveniment finalment no s’ha produït i no s’hi ha presentat cap persona vestida d’animal ni cap grup que es reivindiqués com a part del col·lectiu therian.

Els therian són persones que, tot i no considerar-se físicament animals, descriuen aquesta identificació com una vivència vinculada a la identitat i l’espiritualitat. Durant el cap de setmana s’han convocat diverses trobades similars a Espanya. En el cas d’Andorra, però, la convocatòria no s’ha materialitzat i la concentració s’ha dissolt sense que es produís l’acte anunciat.

