Conducció temerària
Arrestat un home per circular ebri i amb el permís suspès
La policia ha detingut vuit persones el cap de setmana per registrar taxes d'alcoholèmia d'entre 0,88 i 2,20
Un dels vuit homes detinguts els darrers dies per la policia d'Andorra per conduir sota els efectes de l’alcohol circulava, a més, amb el permís de conduir suspès per ordenança penal. L’home va ser arrestat tant per un delicte contra la seguretat col·lectiva com per un delicte contra l’Administració de Justícia.
En total, els agents han controlat vuit conductors, tots homes d’entre 25 i 53 anys, en diferents punts de la xarxa viària del país. Les taxes d’alcoholèmia registrades han oscil·lat entre els 0,88 i els 2,20 grams per litre de sang.
Els controls s’han efectuat en el marc dels dispositius habituals de vigilància del trànsit, amb l’objectiu de prevenir conductes de risc a la carretera.