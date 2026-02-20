Conducció temerària
Arrestat un home amb una taxa d'alcoholèmia de 2,14 per xocar contra un camió d'escombraries
Un altre conductor també va ser detingut per donar un positiu d'1,46 en la mateixa substància
La policia d'Andorra ha detingut dues persones per conduir sota els efectes de l'alcohol en les darreres hores. El cas més greu, però, ha estat el d'un home de 55 anys al qual s'ha enxampat aquesta matinada conduint amb una taxa d'alcoholèmia de 2,14 i a qui s'ha controlat per provocar un accident de danys materials en xocar contra un camió de recollida d'escombraries. Un altra persona, de 36 anys també va ser arrestada ahir la nit en un control a la carretera General 2 a Encamp, per donar un positiu d'1,46 en la mateixa substància que el primer detingut.
Detingut per possessió de cocaïna
La de l'alcohol, però no va ser l'única operació que els agents van dur a terme relacionada amb les drogues, ja que també van detenir un jove de 27 anys a Andorra la Vella en possessió d'1,6 grams de cocaïna. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública.