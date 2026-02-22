DADES MACROECONÒMIQUES
Rècord de les importacions amb un valor de 1.997 milions l’any passat
Espanya, amb el 58% del total de les mercaderies adquirides a l’estranger, es manté com el principal exportador a Andorra
El pes d’Espanya en l’origen de les importacions es manté en un any 2025 marcat per un increment més moderat de la inflació respecte al 2022 en què el valor total de les mercaderies comprades a l’estranger ha passat de 1.838 milions d’euros fa dos anys a 1.997 milions l’any passat, un increment notable del 8,6%. Les dades del 2025 indiquen que el 58% del total dels diners emprats a importar productes es va pagar a proveïdors espanyols. El 2024 aquest pes va ser del 59,1%, fet que representa una pujada d’1,1 punts. La supremacia dels productes importats d’Espanya continua des que a inicis dels anys 90 va superar les importacions franceses, i l’any passat destaca per frenar la caiguda de 5 punts que es va produir el 2024. El segon país amb més pes respecte a les importacions continua sent França, que enguany ha perdut només 0,9 punts. El 9,9% de les mercaderies que es van importar l’any passat van venir de França. El 2022, a tall d’exemple, el seu valor representava l’11,3%.
A tancament del 2025, el valor oficial de les importacions va ser de 1.997 milions d’euros, 159 milions més que el 2024, un exercici en què, igual que fa dos anys, la inflació gairebé no va afectar l’economia andorrana. Els 1.843 milions del 2023 va ser una xifra que no s’havia registrat mai a Andorra des que es guarden les dades. La xifra de final de l’any passat, però, és la millor dada històrica quant al valor de les importacions.
Dels 1.997 milions d’euros de l’any passat, 1.158 van ser per pagar mercaderia provinent de l’Estat espanyol, el 58% del total. Es tracta d’un decreixement de l’1,1% respecte al 2024.
França baixa
I si el veí del sud manté el pes en el valor de les importacions i ho fa a l’alça, qui assoleix una petita baixada és el veí del nord, que el 2022 havia tancat la tendència d’anar deixant-se plomes pel camí respecte als intercanvis comercials amb Andorra. De França van venir l’any passat mercaderies per un valor de 198 milions d’euros. És a dir, el 9,9%. Fa dos anys, el percentatge va ser del 10,8 %, 0,9 punts més.
I mentre Espanya continua liderant el rànquing, França, l’històric segon gran proveïdor de mercaderies a Andorra, torna a anar a la baixa. La caiguda la va iniciar l’any 1993 i no ha tingut aturador. La situació actual xoca amb el que passava fa 32 anys, quan el percentatge de les importacions d’Espanya i França estava gairebé equilibrat. El 1993, el primer any en què Estadística va començar a publicar les dades relatives a les importacions, el pes de les franceses era del 35,5%. El pes de les compres que es feien a Espanya representava el 37,5%. Així, mentre que, amb dades del 31 de desembre de l’any passat, el percentatge de les importacions del veí del sud ha crescut uns 21,5 punts en trenta anys, el de les arribades del nord ha disminuït en 25. Un pes, el de França, que sobretot ha anat a parar a Espanya.
NACIONAL
Les importacions creixen un 8,5% l’any passat
Redacció
França va exportar mercaderies per 198 milions i alemanya se li apropa amb 172
La caiguda del pes de les importacions de França té diversos factors: històrics, estructurals i econòmics. Fins a l’entrada d’Espanya al mercat econòmic europeu, per exemple, hi havia productes que no es podien trobar al veí del sud i que, per tant, només es podien adquirir a França. Amb el pas dels anys, mercaderies que només es fabricaven al veí del nord han passat també a produir-se a Espanya amb l’obertura de cadenes de producció.
D’espanya es van importar productes per un val0r de 1.158 milions d’euros
Això, juntament amb les facilitats que hi ha per transportar aquests productes des de la part espanyola de la frontera, ha fet que els distribuïdors d’Andorra demanin als transportistes andorrans portar les mercaderies des del sud. La carretera de França, en mal estat i a vegades tancada a l’hivern, també és un fre. Un altre factor residiria en el pes que tenen els residents d’origen espanyol respecte a tota la població.
NACIONAL
Les importacions disminueixen un 2% el mes de setembre
Redacció
Alemanya i Itàlia
Després d’Espanya i França, el tercer país amb més pes és Alemanya. Des d’aquest país es van importar productes per 172 milions d’euros. El 8,6% del valor total de les mercaderies. És el 0,4% més que el 2025. També ha crescut el pes respecte a fa dos anys de les importacions provinents d’Itàlia, el quart país de la llista. En van venir mercaderies per un valor de 99 milions, el 4,9% del total. La Xina és el cinquè país, amb 69 milions d’euros i el 3,4% del total.
El sisè país de la llista amb més importacions realitzades és el Regne Unit. Les va fer l’any passat per un valor de 39 milions d’euros que suposen l’1,9% del total de mercaderies comprades. Li segueix els Estats Units, amb 32 milions i un 1,5% de pes; i el Regne Unit, amb 29 milions i un 1,4% de pes.