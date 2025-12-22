Comerç exterior
Les importacions disminueixen un 2% el mes de setembre
Si es compara amb el mes d'agost, però, aquestes han augmentat un 5,6%
El preu de les importacions a Andorra ha disminuït un 2,0% interanual durant el mes de setembre del 2025, mentre que el de les exportacions ha registrat un increment notable del 16,3%, segons les dades de l’Índex de Valor Unitari del Comerç Exterior publicades pel departament d’Estadística. En comparació amb el mes d’agost, però, les importacions han experimentat un repunt mensual del 5,6%, mentre que les exportacions han retrocedit un 6,7%.
Per grups d’utilització, els preus dels béns de consum han caigut un 4,1% en termes interanuals, seguits dels béns de capital, amb una disminució de l’1,0%. En canvi, els béns intermedis han estat l’únic grup que ha registrat un augment del preu unitari, amb una variació positiva de l’1,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Tot i això, en termes mensuals, tots els grups han mostrat increments, especialment els béns de capital, que han crescut un 18,2%.
Si s’analitza l’evolució per tipus de producte segons la classificació CUCI, destaca la forta caiguda del preu dels olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal, amb un descens del 25,1%, així com de la maquinària i equips de transport, que baixen un 7,6%. En sentit contrari, augmenten els preus dels articles manufacturats segons la primera matèria un 9% i dels productes alimentaris i animals vius, que s'enfilen fins al 8,4%.
Pel que fa a l’origen geogràfic de les importacions, els productes procedents d’Espanya són els únics que encareixen el seu preu unitari, amb un augment interanual del 4,2%. En canvi, els preus de les mercaderies importades des de França cauen un 2,7%, els de la resta de la Unió Europea i la Gran Bretanya retrocedeixen un 14,6% i els de la resta del món disminueixen un 6,6%.
L’Índex de Valor Unitari del Comerç Exterior, elaborat a partir de les dades administratives de duana, permet aproximar l’evolució dels preus dels béns intercanviats amb l’exterior i constitueix un indicador clau per analitzar les tendències del comerç internacional d’Andorra.