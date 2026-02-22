FENOMEN VIRAL

Cap 'therian' apareix al Prat del Roure en la segona convocatòria

Una vintena de joves s'han apropat per "curiositat" a l'espai on ahir es van concentrar 200 persones per una trobada similar

Famílies, nens i joves, els usuaris habituals del Prat del Roure, cap 'therian'.

Agències

Concentració buida al Prat del Roure aquest diumenge a la tarda, arran de la darrera convocatòria viral per xarxes socials dels 'therian', persones que, tot i no considerar-se físicament animals, si se'n consideren identitàriament o espiritualment animals. Diverses trobades similars s’han convocat aquest cap de setmana a Espanya, però en el cas d’Andorra, les trobades anunciades no s’han produït i el parc ha recuperat la seva rutina habitual sense incidents.

L’única fauna del parc ha estat formada per famílies amb nens jugant a l’aire lliure, alguna persona passejant el seu gos (l'animal) i un parell de grups d’adolescents d’entre 12 i 15 anys que, intrigats per la publicació a les xarxes, s’han apropat per veure què passava. La segona convocatòria anunciava que la trobada, inicialment prevista per dissabte, es traslladava a diumenge a les 18 hores. "Crec que se li està donant massa importància a una bajanada de xarxes, com sempre", ha apuntat la Mercè, veïna d'Escaldes. Una vintena de joves s'han apropat per "curiositat" davant el fenomen que està suposant els 'therian' a xarxes socials i amb molta força a l'Argentina.

Cal recordar que ahir, dissabte, prop de 200 persones s’havien desplaçat al Prat del Roure arran de la viralització d’una convocatòria similar. Tot i l’afluència, l’esdeveniment no es va materialitzar i cap participant 'therian' no va aparèixer.

