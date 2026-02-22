FENOMEN VIRAL
Cap 'therian' apareix al Prat del Roure en la segona convocatòria
Una vintena de joves s'han apropat per "curiositat" a l'espai on ahir es van concentrar 200 persones per una trobada similar
Concentració buida al Prat del Roure aquest diumenge a la tarda, arran de la darrera convocatòria viral per xarxes socials dels 'therian', persones que, tot i no considerar-se físicament animals, si se'n consideren identitàriament o espiritualment animals. Diverses trobades similars s’han convocat aquest cap de setmana a Espanya, però en el cas d’Andorra, les trobades anunciades no s’han produït i el parc ha recuperat la seva rutina habitual sense incidents.
NACIONAL
Prop de 200 persones es concentren al Prat del Roure per una suposada “quedada therian”
Pedro García
L’única fauna del parc ha estat formada per famílies amb nens jugant a l’aire lliure, alguna persona passejant el seu gos (l'animal) i un parell de grups d’adolescents d’entre 12 i 15 anys que, intrigats per la publicació a les xarxes, s’han apropat per veure què passava. La segona convocatòria anunciava que la trobada, inicialment prevista per dissabte, es traslladava a diumenge a les 18 hores. "Crec que se li està donant massa importància a una bajanada de xarxes, com sempre", ha apuntat la Mercè, veïna d'Escaldes. Una vintena de joves s'han apropat per "curiositat" davant el fenomen que està suposant els 'therian' a xarxes socials i amb molta força a l'Argentina.
Cal recordar que ahir, dissabte, prop de 200 persones s’havien desplaçat al Prat del Roure arran de la viralització d’una convocatòria similar. Tot i l’afluència, l’esdeveniment no es va materialitzar i cap participant 'therian' no va aparèixer.