MOBILITAT
Trànsit dens a les entrades d’Encamp, Canillo i la Massana en sentit sud aquesta tarda
La CG-2 i CG-4 també han patit retencions aquest matí
La xara viària del prinicpat registra aquesta tarda trànsit dens en diversos punts de la xarxa viària del país, segons ha informat el Servei de Mobilitat. En concret, a la carretera general 2 a l’entrada d’Encamp i Canillo en sentit sud, així com a la carretera general 4 a l’entrada de la Massana, també en sentit sud. Les retencions afecten especialment els accessos en direcció sud, amb circulació lenta en aquests trams.
L’entrada a Encamp ja ha patit complicacions de trànsit aquest matí. A més, a la carretera general 2 s’ha registrat un accident a l’altura de Grau Roig, que ha generat afectacions a la circulació en aquest punt.