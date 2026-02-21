SUCCESSOS
Accident a Grau Roig en perdre el control del vehicle per un problema de salut
Els fets han tingut lloc cap a les 13.45 hores i s'hi han desplaçat el SUM i els bombers
Un accident registrat aquest migdia a l’altura de Grau Roig ha provocat retencions en ambdós sentits de la marxa a la carretera general 2 (CG-2). Els fets han tingut lloc cap a les 13.45 hores i les primeres informacions facilitades indiquen que el conductor hauria patit un problema de salut i hauria perdut el control del vehicle. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i del cos de Bombers per atendre la incidència. De moment, no ha transcendit informació sobre l’estat de la víctima.
L’accident ha generat afectacions al trànsit tant en direcció nord com en direcció sud. A més, la CG-2 també presenta trànsit dens a l’entrada d’Encamp en sentit sud durant aquest migdia, fet que ha complicat encara més la circulació en la carretera general 2.