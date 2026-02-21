ACORD D'ASSOCIACIÓ
Referèndum després del ‘sí’ del Parlament Europeu
El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, van defensar ahir els avantatges que suposa per al país l’acord d’associació amb la Unió Europea davant dels 200 assistents al col·loqui Andorra i la Unió Europea: anàlisi jurídica i política de l’acord d’associació, organitzat a la Universitat Abat Oliba CEU, a Barcelona. El cap de Govern va reiterar que el referèndum vinculant se celebrarà un cop el Parlament Europeu ratifiqui el text; abans s’ha de definir la naturalesa jurídica i procedir a la signatura formal.
Espot va destacar que l’acord permetrà a Andorra accedir al mercat interior europeu, facilitant la diversificació econòmica i la competitivitat empresarial; que els joves podran estudiar, treballar i residir a la UE sense traves, i que es mantenen competències essencials com la fiscalitat, la política exterior i el control de fronteres. Sobre l’adopció del cabal europeu, va apuntar que suposarà un cost d’implementació estimat d’uns tres milions d’euros anuals.