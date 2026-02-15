CONFERÈNCIA DE SEGURETAT
Alemanya, Portugal i Romania reiteren el suport a l’Acord d’associació amb la UE a Múnic
La ministra Imma Tor ha mantingut reunions bilaterals amb diversos homòlegs i organismes internacionals
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha aprofitat la seva participació a la Conferència de Seguretat de Múnic per reforçar suports internacionals a l’Acord d’associació d'Andorra amb la Unió Europea. Alemanya, Portugal i Romania han reiterat el seu suport al procés d’Associació en el marc de diverses trobades bilaterals. La ministra s’ha reunit aquest matí amb el titular d’Afers Exteriors d’Alemanya, Johann Wadepuhl, que ha confirmat el suport del seu país al procés andorrà amb la UE. Durant la reunió, ambdues parts s’han felicitat per la rúbrica recent del conveni bilateral per evitar la doble imposició, pendent de signatura pròximament, i han reiterat el compromís compartit en la lluita contra els efectes del canvi climàtic a les zones de muntanya.
NACIONAL
Tor assisteix a la Conferència de Seguretat de Múnic 2026
Agències
En el marc de l’estada a Múnic, Tor també ha mantingut contacte amb el diputat Jürgen Hardt, portaveu del grup majoritari CDU/CSU al parlament alemany. La ministra també va reunir-se ahir a la tarda amb el seu homòleg de Portugal, Paulo Rangel. Ambdues parts van constatar l’excel·lent estat de les relacions bilaterals i van avançar en la preparació de la propera visita a Andorra del primer ministre portuguès, Luís Montenegro.
L’Acord d’associació també va centrar la trobada amb la ministra d’Afers Exteriors de Romania, Oana Toiu, amb qui es va celebrar l’entrada en vigor del conveni per evitar la doble imposició i es van intercanviar punts de vista en l’àmbit multilateral, especialment en el si de la Organització Internacional de la Francofonia. La ronda de reunions ha inclòs també trobades amb els ministres d’Afers Exteriors de Maldives, Abdulla Khaleel, i de la República Democràtica del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner.
Tor s’ha reunit amb la nova representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i els conflictes armats, Vanessa Frazier. Durant la trobada, s’ha reafirmat el compromís del Govern amb la protecció dels infants, especialment a través de la campanya “Prove it matters”, que el país impulsa conjuntament amb altres estats, entre ells Portugal i Malta.