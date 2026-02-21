La polèmica del Carnestoltes continua: tuits d’Israel i els EUA
Les disculpes de la comissió de festes d’Encamp i que l’Associació Cultural Israelita d’Andorra (ACIV) hagi donat per tancat el conflicte sorgit pel ninot amb l’estrella de David a la cara que es va exhibir i disparar durant la celebració del Carnaval a la parròquia no han acabat amb el ressò de la polèmica. A posteriori, un post del ministeri d’Exteriors israelià a X ha condemnat “enèrgicament” el que qualifica de “grotesc espectacle de carnaval” a Andorra. El post ressalta que el que es va fer “no és una sàtira, sinó la normalització de l’odi i un eco perillós dels capítols més foscos de la història jueva”. I manifesten que esperen “condemna clara de les autoritats andorranes” i l’adopció d’”accions concretes per garantir que aquesta incitació no tingui cabuda a Andorra”.
També s’hi ha sumat a la condemna dels fets l’ambaixada dels Estats Units a Espanya, així com el consolat de Barcelona, que han expressat la seva solidaritat amb la comunitat jueva d’Andorra arran del que qualifiquen de “preocupant maltractament de símbols jueus” durant la celebració del Carnaval a la parròquia d’Encamp. En un missatge fet públic al compte d’X de l’ambaixada s’alerta que actes d’aquesta naturalesa “corren el risc de normalitzar l’antisemitisme” i “que poden soscavar la llibertat religiosa”. Alhora, s’agraeix la disculpa emesa pels organitzadors de l’esdeveniment. El mateix missatge també ha estat replicat per l’ambaixador dels Estats Units a França, Charles Kushner. Finalment, el país nord-americà subratlla que es manté ferm contra l’antisemitisme i totes les formes d’odi, i que continua compromès amb la protecció de la vida jueva arreu del món.