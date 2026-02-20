Afers Exteriors

El senador francès Jean Sol demana saber quan es ratificarà l'acord sanitari entre França i Andorra

El representant vol saber quan s'inclourà a l'agenda parlamentària el conveni signat el 2023

El ministre de Salut en funcions, Albert Font,amb el seu homòleg francès, el ministre de Salut i Prevenció François Braun durant la signatura de l'acord.

El senador francès Jean Sol ha interpel·lat el ministre per a Europa i Afers Exteriors de França per reclamar la ratificació parlamentària de l’acord marc de cooperació sanitària transfronterera entre el govern francès i el Govern d’Andorra. El conveni, signat el 17 de març del 2023, necessita encara el vistiplau del Parlament francès per poder desplegar plenament el marc jurídic que ha de regular la col·laboració en matèria sanitària entre els dos països.

L’acord, inspirat en el que França manté amb Espanya des del 2008, té com a objectiu garantir que la frontera no sigui un obstacle per a l’atenció mèdica, facilitant la continuïtat assistencial dels pacients i la intervenció dels professionals sanitaris a banda i banda. Jean Sol ha preguntat al govern francès quan preveu incloure aquest text a l’agenda de ratificacions parlamentàries, un pas imprescindible per assegurar l’aplicació efectiva de la cooperació sanitària entre França i Andorra.

